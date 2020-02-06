Рига, , 04:17 — REGNUM На заседании Комиссии Сейма Латвии по долгосрочному развитию депутаты решили включить возведение аэропорта в Даугавпилсе в Национальный план развития, пишет 5 февраля портал LSM.

Президент Латвийской авиационной Ассоциации Артур Кокарс считает, что переоборудование существующей в Даугавпилсе взлётной полосы в полноценный коммерческий аэропорт обойдётся в 3—50 млн евро. Однако, имеющийся в Латвии опыт открытия аэропорта в небольшой, с населением всего 68 945 человек, Лиепае положителен. В 2019 число пассажиров в аэропорту города выросло на 44% и составило 14 082 человек. Также в 2 раза, до 3552, выросло и число полётов. После обсуждения Комиссия решила рекомендовать включить возведение аэропорта в Даугавпилсе в Национальный план развития на 2021 — 2027 годы.