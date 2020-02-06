Москва, , 04:13 — REGNUM «Дочке» торговой сети X5 Retail — ООО «Агроаспект» не удалось обжаловать доначисление свыше 1,064 млрд рублей налогов. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение арбитража Москвы, который отказал в признании незаконным решения налогового органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор с межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам № 3 возник из-за решения от 16 июля 2019 года «о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления налога на прибыль организаций за 2014 год в размере 645 018 702 рублей и соответствующих сумм пени и штрафа; доначисления налога на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций в 2014 году, в части участника консолидированной группы налогоплательщиков АО «Торговый дом «Перекресток», в размере 419 682 104 рублей и соответствующей суммы пени».

Нарушения выявили в ходе налоговой проверки консолидированной группы фирм из 39 участников. ООО «Агроаспект» в материалах налоговой службы указано как ответственное лицо. Налоговый орган обосновал свои выводы выявленными обстоятельствами, которые свидетельствуют «о том, что внутри группы компаний Х5 в результате совершения серии внутригрупповых взаимосвязанных сделок были созданы искусственные условия для перечисления денежных средств от источников в РФ в иностранные юрисдикции», что в свою очередь привело «к созданию механизма перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств». ФНС расценило это «как недобросовестное поведение», которое направлено «на получение необоснованной налоговой выгоды и злоупотребление положениями соглашений». По данным ФНС, в сделках участвовали фирмы с Кипра.

Доказать обратное компания не смогла ни в первой, ни во второй инстанции.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агроаспект» учреждено в мае 2001 года в Москве для розничной торговли пищевыми продуктами. Уставный капитал — 10,31 млн рублей, управляет компанией ООО «Корпоративный центр ИКС 5», которому с февраля 2019 года в ООО принадлежит 90,1% доли. Второй совладелец — ООО «Агроторг». «Агроаспект» было совладельцем 12 юрлиц, но все они ликвидированы.