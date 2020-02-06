Новосибирск, , 04:01 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 1 января 2020 года действовало десять розничных рынков. Это на один рынок меньше, чем на аналогичную дату 2019 года, сообщает Новосибирскстат.

Число торговых мест составляет 3 461, из них фактически использовалось 78% (2 701).

«69% торговых мест закреплена за индивидуальными предпринимателями, на долю частных лиц и лиц, занимающихся подсобным хозяйством, приходится 16,7% торговых мест, на долю юридических лиц — 12,5%, крестьянских хозяйств — 1,8%», — уточняет региональный орган статистики.

Большинство розничных рынков располагаются в городской местности. Все торговые точки являются универсальными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Новосибирска приняли поправки в «Положение о нестационарных объектах на территории города». Согласно им процедура сноса несанкционированных киосков максимально упрощается.

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