Москва, , 03:57 — REGNUM Российские банки по итогам 2019 года выдали 4,8 трлн рублей кредитов наличными, что на 17 больше, чем годом ранее. Об этом 5 февраля сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Количество самих кредитов также выросло на 12%, до 17,7 млн.

Предполагается, что в 2020 году рост объёма наличного кредитования замедлится до 8−10%.

ОКБ, напомним, аккумулирует информацию от 600 кредиторов по всей России. В начале августа прошлого года база данных ОКБ насчитывала 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

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