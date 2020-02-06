Иркутск, , 03:32 — REGNUM В Братском районе Иркутской области свежесозданный МУП «Районные коммунальные системы» обязали вернуть на баланс муниципалитета теплоснабжающее имущество, которое ранее предприятию было передано безвозмездно. Суд признал сделку ничтожной, но объекты будут возвращены только после завершения отопительного сезона. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан администрацией района и прокуратурой области в середине декабря 2019 года. 29 января 2020 года суд огласил результативную часть решения. Недействительным признали договор безвозмездного пользования №29 от 1 августа 2019 года, обязав МУП «Районные коммунальные системы» возвратить комитету по управлению муниципальным имуществом района «имущество согласно приложению №1 к договору» и «имущество согласно приложению №1 к дополнительному соглашению от 19.09.2019, по окончании отопительного сезона 2019−2020». Также были оспорены договоры от 1 августа 2019 года за №30, 31, 32, 33, 34 и дополнительные соглашения к ним, и договор №40 от 19 сентября 2019 года. После завершения отопительного сезона по ним также должны вернуть имущество, переданное безвозмездно.

В материалах дела нет сведений том, какое имущество предстоит вернуть муниципалитету. Мотивировочная часть вердикта суда пока не изготовлена.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждён 30 июля 2019 года комитетом по управлению муниципальным имуществом Братского района с основным видом деятельности — комплексное обслуживание помещений. Уставный капитал предприятия — 101 тыс. рублей, директор с 28 января 2020 года — Александра Перминова. Юрадрес предприятия — город Вихоревка Иркутской области.