Киев, , 03:29 — REGNUM Законопроект о праве на пенсию для жителей ДНР и ЛНР будет доработан Верховной радой Украины и принят после внесения изменений. Об этом в эфире телеканала Newsone заявила депутат Рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина.

Бардина отметила, что все граждане Украины имеют право получать заслуженные выплаты вне зависимости от того, где они проживают или временно пребывают. Парламентарий считает, что у данного законопроекта будет большая поддержка.

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение. Решение о повторном рассмотрении поддержали 314 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ПФУ рассказали, сколько жителей Донбасса не получают украинскую пенсию