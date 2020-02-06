Анкара, , 02:58 — REGNUM Поставки российского газа в Турцию в 2019 году сократились на 40% по сравнению с предыдущим периодом. К такому заключению 5 февраля пришли в Совете по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Всего за 2019 год на турецкий рынок было поставлено около 14,4−14,8 млрд кубометров российского газа. Анкара решила переключиться на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и поставки голубого топлива из Азербайджана.

Рост импорта азербайджанского газа в Турцию составил 29%. Это стало возможно после старта строительства газопровода TAP, который начинается с газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года состоялся запуск газопровода «Турецкий поток», проложенного по дну Черного моря и призванному поставлять российский газ в Турцию и страны Европы.

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