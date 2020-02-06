Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику. Такая информация приводится в отчете за январь—ноябрь 2019 года, который выпустило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Первое место по экспорту энергоносителей в Соединенные Штаты принадлежит Канаде, которая поставляет 136,5 млн баррелей. РФ заняла вторую строчку, отправив в США 20,9 млн баррелей в октябре, тем самым увеличив поставки до максимума.

Третье и четвертое места у Мексики и Саудовской Аравии — с объемами продаж в 17 млн и 13,7 млн баррелей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря EIA опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в США сократились на 5,5 млн баррелей, до 441,4 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго США: цена на нефть Brent может достигать $180