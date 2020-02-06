Москва, , 01:54 — REGNUM Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.

Проверка, которую провели аудиторы, была плановым мероприятием, проводившимся с февраля по декабрь 2019 года и охватывающим деятельность органов власти в период с начала 2017 по сентябрь 2019 года.

Специалисты Счетной палаты отмечают, что ни один из утвержденных планов работы российских ведомств не соответствует установленным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе аудиторы Счетной палаты РФ изучили деятельность российского Центробанка. Они пришли к выводу, что программа ЦБ РФ по развитию финансовых рынков оказалась неэффективной, а указанные в ней цели носят недостаточно прикладной характер по сравнению с развитыми странами.

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