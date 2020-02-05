Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Dow Jones провел очередные успешные торги на Уолл-стрит 5 февраля, индекс с начала сессии не опускался ниже 29 000 пунктов.

К настоящему моменту основной промышленный индекс фондового рынка США вырос на 471,93 пункта (1,64%), до 29 279,56 пункта.

Другие индексы, Nasdaq и S&P, поднялись не так сильно — Nasdaq вырос на 41,73 пункта (0,44%), до 9509,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 36,67 пункта (1,11%), до 3334,26 пункта.

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