Лондон, , 23:45 — REGNUM Нефть Brent завершает сессию 5 февраля в серьезном плюсе, однако ниже достигнутых в ходе торгов $56 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $1,52 (2,82%), до $55,48 за баррель. Максимальным значением торгов стали $56,45 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI подорожали на $1,46 (2,94%), до $51,07 за баррель. Ранее в ходе сессии марка достигла максимума в $51,87 за баррель.

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