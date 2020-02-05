Доха, 5 февраля 2020, 23:37 — REGNUM Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о покупке 49% акций руандийской Rwandair, 5 февраля сообщает Bloomberg.
Кроме покупки доли главной национальной авиакомпании Руанды, Qatar Airways также покупает 60% акций нового аэропорта Бугесера в Руанде.
Согласно заявлению катарской компании, они надеются на долгосрочные отношения с Руандой, которая является «очень стабильной страной в сердце Африки».
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