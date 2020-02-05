Душанбе, , 23:22 — REGNUM Золотовалютные запасы Национального банка Таджикистана (НБТ) на начало 2020 года составили 1 млрд 479 млн долл., тогда как в начале 2019 года этот показатель составил 1 млрд 283 млн долл. об этом сегодня, 5 февраля, сообщил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода.

По его данным, международные запасы государственного регулятора за год увеличились на 196 млн долл. при том, что среднемесячный размер импорта за 2019 год составил 279 млн долл.

«Золотовалютные резервы на начало нынешнего года составили 5,3 месяцев покрытия импорта», — заметил Нурмахмадзода.

Он подчеркнул, что Национальный банк страны намерен продолжать наращивание объёма запаса этого драгоценного металла, чтобы в дальнейшем его можно было использовать «для поддержки торгового баланса республики, финансирования внешнего долга и прочее».

Отмечается, что резервный золотовалютный запас пополняется по большей части за счёт золота, которое производится непосредственно в Таджикистане.

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