Тегеран, , 07:51 — REGNUM Четвертая иранская выставкаIran EXPO 2019 стартовала 4 февраля в Тегеране (Иран) в Международном выставочном комплексе Shahr-e-Aftab. Об этом сообщило информационное агентство MehrNews.

По словам генерального директора выставочного комплекса Мохаммада Рауфа Гадери на церемонии открытия 4-й иранской выставкиEXPO 2019, экспортный потенциал страны обусловлен наличием производственных возможностей и мощностей. Чем дальше страна будет отходить от нефтяных доходов, тем динамичнее будет развиваться экспортный потенциал и возможности страны. Кроме того, он подчеркнул ключевую роль частного сектора как двигателя экономического процветания страны в различных сферах деятельности.

Iran EXPO — международное торговое мероприятие, цель которого-помочь компаниям экспортировать свою продукцию, осваивать новые рынки и продвигать различные отрасли, выступая в качестве платформы для торговли и коммерции в Исламской Республике Иран с ориентацией на нефтяные экспортные позиции. Кроме того, выставка нацелена на укрепление экономических связей между Ираном и другими государствами.