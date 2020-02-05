Москва, , 22:47 — REGNUM Россельхознадзор приостановил реализацию на территории России кормовой добавки «Экорпит-М», произведённой белорусским ООО «Белэкотехника». Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в ходе лабораторных испытаний, проводимых в рамках государственного мониторинга, было выявлено несоответствие добавки «Экорпит-М» (срок годности — 26.02.2020) необходимым нормативам.

Установлено, что информация, приведённая в инструкции по применению добавки, не соответствовала показателям по содержанию целого ряда витаминов, а также кобальта, магния, цинка, кальция, фосфора, марганца и меди, полученным в результате исследования.

В связи с этим реализация кормовой добавки была приостановлена. Руководству управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям поручено проконтролировать изъятие и уничтожение партий добавки в установленном порядке. Производитель продукции ООО «Белэкотехника» проинформирован российской стороной о выявленном факте несоответствия требованиям.