Москва, , 22:28 — REGNUM Россельхознадзор отменяет ранеевведённые ограничения на поставки в Россию говядины производства белорусского ООО «Мясной двор «Тарасово». Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, решение об этом принято на основании ходатайства департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии о возобновлении поставок с данного предприятия.

При этом в Россельхознадзоре уточнили, что отправляемая в Россию продукция «Мясной двор «Тарасово» должна быть выработана не ранее 5 февраля 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.