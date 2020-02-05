Лондон, , 20:45 — REGNUM Нефть продолжает «выздоравливать» после многих дней падения из-за уханьского коронавируса в ходе сессии 5 февраля.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель. Дневной диапазон марки — от $53,79 до $56,45 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI выросли в цене на $2,12 (4,27%), до $51,73 за баррель. Сессионный минимум WTI — $49,48 за баррель, сессионный максимум — $51,87 за баррель.

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