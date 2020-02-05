Воронеж, , 20:24 — REGNUM Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский с рабочим визитом посетил Воронеж, где ознакомился с ходом строительства новой подстанции 110 кВ «Спутник». На стройплощадке доложили, что объект возводится в кратчайшие сроки и в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». Его строительство началось в июле 2019 года, а в настоящий момент уже установлено все оборудование, произведенное на 100% в России, и ведутся пуско-наладочные работы. Подстанция совершенно точно будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году.

В ходе осмотра объекта состоялась презентация эталонной модели электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании «Россети». Её реализация подразумевает консолидацию региональных и муниципальных электросетевых активов, установление долгосрочных тарифов и развитие дополнительных сервисов.

«Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, т.к. при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию», — подчеркнул глава «Россетей».

Находясь в Воронеже, Павел Ливинский дистанционно запустил в эксплуатацию сразу четыре новых цифровых объекта оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в других регионах страны. В Воронежской и Тульской областях были запущены Центры управления сетями, в Костроме и Старом Осколе (Белгородская область) — городские диспетчерские пункты, кроме того в Костроме заработал новый центр управления безопасностью.

«Важной составной частью концепции «Цифровая трансформация 2030», которую в соответствии с новой стратегией развития реализуют компании группы «Россети», является переход с помощью современных технологий на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также усовершенствование системы обеспечения безопасности энергообъектов, что достигается благодаря таким объектам», — заявил Павел Ливинский. Все вновь открытые объекты «Россетей» оснащены цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, управлять производственным персоналом.

Кроме того, вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым глава «Россетей» открыл стилизованную опору линии электропередачи «Маяк», искусно вписанную энергетиками в архитектурный ансамбль города. «Это подарок энергетиков жителям Воронежа», — сказал Павел Ливинский. Помимо художественного исполнения конструкции опоры, напоминающего о том, что город является колыбелью военно-морского флота России, объект оснащен светодинамической подсветкой, способной в темное время суток, как лучшие мировые достопримечательности, менять свое оформление.

«Мы последний год крайне эффективно взаимодействуем с группой «Россети». Яркий пример — заключенное соглашение на установление долгосрочных тарифов на передачу и распределение электроэнергии, благодаря которому энергетики смогли увеличить объем ежегодных инвестиций в регион в полтора раза», — отметил Александр Гусев.