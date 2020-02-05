Нижний Новгород, , 20:13 — REGNUM В Нижегородской области бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года планируется обеспечить 146 836 школьников младших классов. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, сейчас горячее питание доступно во всех общеобразовательных организациях, но в ряде школьных пищеблоков требуется провести модернизацию. В настоящее время в регионе разрабатывается план соответствующих первоочередных мероприятий.

Общий объем средств, которые направят на обеспечение учащихся горячим питанием, составит 686,35 млн рублей, из них 409,789 млн рублей — федеральные средства, сумма регионального софинансирования — 276,561 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить школьников начальных классов горячим бесплатным питанием, позднее соответствующая инициатива была внесена президентом в Госдуму. Согласно предложению, регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. Порядок выделения субсидий установит правительство РФ.