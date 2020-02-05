Милан, Италия, , 20:03 — REGNUM

Всем странам Евросоюза следует наращивать «зелёные» инвестиции — в экологичные производства, заявил журналистам в среду, 5 февраля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

В ближайшее время Еврокомиссия намерена обсудить этот вопрос с главами стран-членов ЕС, отметил комиссар.

Как сообщалось ранее, Джентилони в среду также заявил о намерении Еврокомиссии пересмотреть пакт о финансовой стабильности таким образом, чтобы правила в ЕС в большей степени способствовали экономическому росту.