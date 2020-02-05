Череповец, Вологодская область, , 19:34 — REGNUM Нужно чаще приглашать квалифицированных специалистов с действующих производств вести занятия в колледжах и техникумах, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Череповецкого химико-технологический колледжа (базовое учебное заведением среднего профессионального образования компании ФосАгро) в рамках своего рабочего визита в Череповец.

Такую точку зрения российский лидер выразил, отвечая на вопрос преподавателя Политехнического колледжа г. Магнитогорска Анны Немых, пожаловавшейся на недооценку мастеров производственного обучения.

«Наверняка речь должна идти о заработной плате и стимулирующих выплатах, — отметил Владимир Путин. — Уровень заработной платы мастеров должен расти, как и уровень зарплаты преподавателей. Надо к этому обязательно вернуться. Я для себя это отмечу, пообсуждаем с коллегами. Думаю, здесь возможны два пути. Первое — просто определить другой уровень оплаты труда. Второе, как здесь мы сейчас видели, приглашать специалистов с производства напрямую. ФосАгро это делает, Северсталь это делает. Это здесь, где есть крупные предприятия, но они есть не везде. Поэтому нужен общий подход. Мы обязательно это внимательнее посмотрим. Вы правы, у меня сомнений нет».

Этот вопрос прозвучал в числе еще примерно двух десятков в рамках встречи с общественностью, которая состоялась там же — в Череповецком химико-технологическом техникуме сразу после экскурсии по учебному заведению. Обсуждались не только вопросы профессионального образования, но и проблемы поддержки исследовательских проектов, популяризации науки, снятия ограничительных барьеров в деятельности высших учебных заведений и многие другие. Все предложения и замечания Владимир Путин пообещал учесть на Госсовете и Совете по науке при Президенте РФ.

В ходе визита в Череповецкий химико-технологический колледж президента РФ Владимира Путина сопровождали вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев и заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев.

«Я считаю, что это (ЧХТК. — Прим. ред) образец учебного заведения и взаимодействия государства и индустриальных партнеров, которые вкладывают в среднее профессиональное образование, в школьное образование, для того чтобы получить профессиональных специалистов, — заявила журналистам в Череповце вице-премьер РФ Татьяна Голикова. — Поскольку каждый из них четко представляет, какие кадры, какой квалификации нужны, какова роль инициативы от бизнеса и выгода от взаимодействия с государством. И самое главное, что я здесь сегодня увидела, — это блестящие глаза ребят, которые с удовольствием приходят в такого рода учебное заведение и используют его, с одной стороны, как учебное заведение для получения профессии, с другой стороны — как некий стартап для получения высшего образования».

Голикова назвала «очень хорошим опытом, который надо тиражировать другим регионам, другим индустриальным партнерам» сотрудничество между ЧХТК и Ивановским государственным химико-технологическим университетом, в рамках которого учащиеся колледжа после его окончания могут продолжить образование в ВУЗе, поступив сразу на 2-й или 3-й курс в зависимости от берущихся в зачет дисциплин.

ЧХТК неоднократно признавался лучшим профессиональным колледжем Вологодской области, становился победителем и призером образовательных конкурсов федерального уровня. В колледже ведется подготовка квалифицированных рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности. Колледж преобразился в 2013 году, когда над ним взяла шефство группа ФосАгро. В учебном заведении была внедрена дуальная образовательная модель — до 70% учебного процесса составляют практические занятия. Такой принцип позволяет готовить специалистов, способных после окончания колледжа приступить к работе на производстве. Организована работа учебно-производственного полигона — учащиеся могут заниматься в современных лабораториях, тренироваться на аналогах реального производственного оборудования. Студенты получили возможность проходить учебную, производственную и преддипломную практику в подразделениях ФосАгро. Для некоторых из них были введены именные стипендии. При колледже открыт современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, гимнастическим и тренажерным залами.

Благодаря этим мерам престиж колледжа существенно вырос. Конкурс на химические и другие производственные специальности за пять лет вырос в полтора раза и по отдельным специальностям превышает семь человек на место. Более половины всех выпускников колледжа по химическим специальностям приходят на работу в ФосАгро и смежные организации.

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