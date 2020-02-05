Киев, , 19:14 — REGNUM Размер международных резервов Украины на 1 февраля составил 26,29 млрд долларов, сообщил сегодня, 5 февраля, украинский Национальный банк.

Источник уточняет, что в течение января 2020 года резервы выросли на 3,9%, или на 990,65 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацбанк отмечает, что динамику резервов в первую очередь определяли операции правительства по управлению государственным долгом.

«В конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1,25 млрд евро. В то же время на обслуживание и погашение долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на объем резервов влияла ситуация на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

ИА REGNUM напоминает — Нацбанк Украины предполагает, что за счет сотрудничества с МВФ и другими кредиторами к концу 2020 года резервы страны увеличатся более чем на 5 млрд долларов (относительно 1 января 2020 года) и составят порядка 29,3 млрд долларов.