Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев на круглом столе, посвященном вопросам трамвайного сообщения на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, заявил, что все варианты развития указанной территории подразумевают сохранение трамвайного кольца при движении в обе стороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Вице-губернатор Сергей Морозов заверил, что вопрос ликвидации трамвайного сообщения на улице Ильинской даже не рассматривается. Его слова подтвердила директор департамента граддеятельности и развития агломераций региона Марина Ракова.

По словам разработчиков проекта развития территории, трамвай является основным элементом транспортной структуры Започаинья. С Ильинки его убрать невозможно, равно как и заменить автобусным движением. При этом один из пяти предлагаемых в рамках проекта вариантов является организация реверсивного движения трамваев на участке от Нижегородской до Малой Покровской. Это позволит сохранить трамвайное движение в прежнем объеме, не ухудшая транспортную доступность объектов, а также даст возможность расширить пешеходную зону до 6,5−7 метров.

«На Ильинской наибольшая концентрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы памятники не разрушались от вибрации, создаваемой трамваями, под путями должно быть многослойное основание. Также необходимо закупить современный подвижной состав», — отметил главный инженер компании. которая возглавляет консорциум разработчиков, ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, редевелопмент Започаинья входит в план мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Однако развитие этой территории может продолжаться около десяти лет.

Ранее компания-разработчик проекта предложила создать на территории исторического центра Нижнего Новгорода IT-кластер, где будет концентрироваться высокотехнологичные компании. Кварталы будут связаны сетью велодорожек, а также включат крупные парковки для автомобилей. При этом компании не будут располагаться в исторических зданиях, для них построят новые на пустырях, которые освободятся после сноса сараев, ветхих домов и гаражей. Планируется, что все объекты будут выдержаны в одном историческом стиле.