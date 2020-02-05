Киев, , 19:06 — REGNUM Украинская госкомпания «Укрзализныця» и немецкая Deutsche Bahn сегодня, 5 февраля, подписали еще один меморандум — о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

На этот раз участником соглашения является также немецкая компания-подразделение по консалтингу «DB Engineering & Consulting».

В документе говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки украинской компании.

Первым этапом будет заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности «Укрзализныци» и разработка дорожной карты действий. Для этого украинская сторона должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Предполагается, что этот этап должен быть реализован в течение 3 месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что первый меморандум о сотрудничестве «Укрзализныця» и немецкая Deutsche Bahn подписали на форуме в Давосе. Тогда же премьер Гончарук заявил, что по сути Украина отдает свою железную дорогу под управление Германии. В свою очередь, руководители Deutsche Bahn уточнили, что речь может идти исключительно о консультационных услугах.