Москва, , 18:55 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитном аукционе 5 февраля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом выпуска №24 021 на сумму 62,372 млрд рублей с погашением в апреле 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Спрос при этом составил 110,59 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 100,8526% номинала, выручка от размещения — 62,976 млрд рублей.

Напомним, также сегодня Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 на сумму 53,871 млрд рублей с погашением в апреле 2030 года.

Ранее в ведомстве сообщали о намерении предложить на аукционах в I квартале 2020 года облигации федерального займа на общую сумму до 600 млрд рублей.

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