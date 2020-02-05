Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM В Нижегородской и Ульяновской областях по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском правительстве со ссылкой на данные управления по труду и занятости.

Так, в указанных регионах уровень безработицы составил 0,4%. Второе место занимает Татария с показателем 0,5%. На третьем месте — Марий Эл и Чувашия, где уровень безработицы составил 0,7%.

Среди всех регионов России первое место по минимальному уровню безработицы занимает Севастополь — 0,2%. Аналогичный нижегородскому и ульяновскому показателю в размере 0,4% наблюдается также в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калужской, Липецкой, Тульской и Сахалинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Третье место в России вместе с Татарией занимают Московская область, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Средний показатель безработицы в России составляет 0,9%, средний уровень безработицы в Поволжье — 0,8%.