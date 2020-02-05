Сыктывкар, 5 февраля 2020, 18:32 — REGNUM Власти коми сегодня принимали бизнес-миссию из Финляндии. Делегацию возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Глава региона Сергей Гапликов отметил, что Финляндию и Коми связывают давние дружеские и партнёрские отношения в различных сферах и республика заинтересована в их дальнейшем развитии.
«Финляндия сегодня является признанным лидером в сфере развития лесопромышленной отрасли и рационального использования лесных ресурсов, для нас крайне важен ваш опыт и, безусловно, мы заинтересованы в совместной реализации инвестиционных проектов с привлечением финских передовых технологий и инвестиций в сфере переработки отходов и целлюлозно-бумажной промышленности», — заявил глава Коми.
Финские партнеры выразили надежду на развитие «лесных» связей.
Справка:
Финляндия является одним из основных партнёров Республики Коми во внешнеэкономических отношениях. За 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Коми и Финляндией составил 25 млн долларов США.
Импорт в Республику Коми из Финляндии в январе-сентябре 2019 года составил почти 17 млн долларов США, экспорт — более 8 млн долларов США. Доля экспорта в общем объёме внешнеторгового оборота составила более 37%.