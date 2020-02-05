Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM Товарооборот регионов Приволжского федерального округа по итогам 2019 года составил 53,431 млрд долларов США. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Объем экспорта составил 39,462 млрд, импорта — 13,968 млрд долларов. В структуре экспорта основную долю составили минеральные продукты — 18,836 млрд долларов, топливно-энергетические товары — 18,127 млрд, продукция химической промышленности и каучук — 9,194 млрд.

В структуре импорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства — 7,648 млрд долларов, продукция химической промышленности, каучук — 3,123 млрд, металлы и изделия из них — 1,113 млрд.

Наиболее значительную часть в структуре товарооборота составила торговля со странами дальнего зарубежья — 43,297 млрд долларов, со странами СНГ — 10,133 млрд.

Товарооборот только Нижегородской области в прошлом году составил 8,277 млрд долларов: экспорт — 4,846 млрд, импорт — 3,43 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, торговыми партнёрами Нижегородской области являются 138 стран. В 2019 году регион начал реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Одним из целевых показателей является рост несырьевого неэнергетического экспорта с 4 млрд долларов США в 2018 году до 5,2 млрд долларов в 2024 году.