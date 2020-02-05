Калуга, , 21:02 — REGNUM В Калужской области в четвертом квартале 2019 года отмечено снижение прожиточного минимума, сообщает 5 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам постановления регионального правительства.

В соответствии с документом, величина прожиточного минимума на душу населения в четвёртом квартале составила 10 тыс. 565 рублей. В третьем квартале она составляла 11 тысяч 117 рублей, снижение — на 552 рубля, или 5,2%. Для трудоспособного населения — 11 тысяч 393 рублей, ранее — 11 тысяч 980 рублей.

Прожиточный минимум пенсионеров уменьшен на 421 рубль, или 4,6%. В четвёртом квартале у пенсионеров прожиточный минимум — 8 тысяч 795 рублей, в третьем квартале было 9 тысяч 216 рублей. Больше всего снизился прожиточный минимум у детей в возрасте до 15 лет — на 640 рублей, или 5,9%. В четвёртом квартале он составил 10 тысяч 250 рублей.

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