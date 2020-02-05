Москва, , 18:00 — REGNUM Дополнительные сотни миллиардов прибыли своим обладателям приносят в мире «раскрученные» бренды, но в работе по продвижению наших, российских товарных знаков мы пока ещё находимся в начале пути, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

В ТПП РФ 5 февраля прошла IV Всероссийская конференция по брендингу территорий, в кулуарах которой глава федеральной палаты поделился мнением относительно перспектив продвижения именно российских брендов.

«Было бы правильным создать специальную госпрограмму поддержки и продвижения российских брендов как на внешний рынок, так и внутри страны, — считает Сергей Катырин. — У нас в стране сегодня зарегистрированы и охраняются порядка 700 тысяч товарных знаков, но лишь малая часть стала общеизвестной и признанной в мире, где прежде всего именно бренд влияет на выбор товара человеком — будь то рубашка, йогурт или автомобиль».

По мнению главы федеральной палаты, необходимо решить ряд задач.

Надо определить роль государства в формировании эффективной стратегии продвижения брендов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, сформировать соответствующую нормативно-правовую базу и обеспечить получение государственной поддержки, провести инвентаризацию национальных брендов.

«Безусловно, — подчеркнул Сергей Катырин, — необходимо, во-первых, страхование рисков и, во-вторых, формирование благоприятного инвестиционного климата. Процесс брендирования связан с территорией происхождения бренда, и здесь необходимо определить роль бизнеса, отраслевых объединений в создании и продвижении бренда территорий».

Наконец, считает президент ТПП РФ, нужно обеспечить организацию научно-исследовательской и образовательной деятельности в области брендинга и подготовки профессиональных кадров.

«Это непростая, но нужная работа — хороший бренд дорогого стоит», — заключил Сергей Катырин.