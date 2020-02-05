Таранто, Италия, , 17:57 — REGNUM Власти Италии рассчитывают на получение средств из фондов ЕС для спасения крупнейшего металлургического предприятия страны — завода в Таранто, заявил в среду, 5 февраля, после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Владелец завода — Arcelor Mittal — ранее отказался выполнять обязательства по сохранению объемов производства и количеству рабочих мест, ссылается работодатель на изменившуюся и негативную конъюнктуру.

Предполагается, что в соответствие с новейшей экономической модой предприятие в Таранто будет перепрофилировано в сторону «озеленения».