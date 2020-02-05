Пенза, , 17:55 — REGNUM В Пензе продолжаются работа по реконструкции Бакунинского моста. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, подрядная организация выполнила работы по выносу инженерных сетей, частичной разборке железобетонных элементов мостового сооружения, завершено сооружение третьей опоры, идет устройство на ней ригеля, продолжаются работы на четвертой опоре и подпорной стенке.

После завершения всех дорожных работ мостовое сооружение длинной около 140 погонных метров будет иметь четыре полосы движения, пешеходные тротуары и искусственное освещение. Планируемый срок завершения работ — 2021 год.

Бакунинский мост — крупная транспортная артерия Пензы, соединяющая две части города, разделенные рекой Сурой. Он связывает такие микрорайоны, как Маньчжурия, Нахаловка, Маяк, ГПЗ-24, Ахуны, а также город Заречный. Железобетонный мост был построен в 1963 году, отмечает PenzaNews.

Проектная документация на реконструкцию сооружения разработана ООО «Волгопроектстроймост» («ВПСМ») по заданию МКУ «Управление капитального строительства города Пензы». При ее подготовке специалисты учли результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий.