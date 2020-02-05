Лагос, Нигерия, 5 февраля 2020, 17:43 — REGNUM Сотрудники таможни Нигерии арестовали в аэропорту города Лагос 20 пластиковых мешков с $8 млн наличными, 5 февраля сообщает агентство Reuters.
Полиции Нигерии пока неизвестно, кому принадлежит груз. Водитель автобуса, перевозивший мешки с деньгами, был задержан.
Из Нигерии официально запрещено вывозить денежные средства более 10 тыс. без специального разрешения таможенных служб.
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