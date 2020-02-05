Симферополь, 5 февраля 2020, 17:34 — REGNUM Утечки в системе водоснабжения Крыма достигают более 60% процентов и это является одной из важнейших проблем текущего водного кризиса в Симферополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля сообщил сотрудник ГУП РК «Вода Крыма».
По его словам, проблему не удастся решить полумерами, нужна комплексная модернизация городских сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для жителей, кроме субботы и воскресенья, и переходе с 10 февраля на график подачи холодной воды утром и вечером. Чиновники ссылаются на малое количество осадков, однако ни слова не сказали о работе по уменьшению потерь воды в сетях.
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