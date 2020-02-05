Симферополь, , 17:34 — REGNUM Утечки в системе водоснабжения Крыма достигают более 60% процентов и это является одной из важнейших проблем текущего водного кризиса в Симферополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля сообщил сотрудник ГУП РК «Вода Крыма».

«Сети водоснабжения изношены, постоянно происходят утечки, из-за этого город теряет от 60% до 70% воды. Объясню на конкретном примере, чтобы было понятнее. В многоквартирном доме при прорыве трубы за один час уходит объём, который все жители дома потребляют за месяц. У нас эти аварии очень часто происходят», — отметил специалист.

По его словам, проблему не удастся решить полумерами, нужна комплексная модернизация городских сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для жителей, кроме субботы и воскресенья, и переходе с 10 февраля на график подачи холодной воды утром и вечером. Чиновники ссылаются на малое количество осадков, однако ни слова не сказали о работе по уменьшению потерь воды в сетях.

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