Чебоксары, , 17:32 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев провёл первое заседание Координационного совета по защите прав потребителей, где выступил с рядом инициатив по транспортному обслуживанию. В частности, он предложил вернуть единый проездной билет, доработать транспортную реформу, сообщается на официальном портале органов власти республики.

При обсуждении качества оказания услуг по перевозке граждан Олег Николаев высказал мнение, что в Чебоксарах требует донастройки транспортная реформа, которая стартовала более года назад, и предложил рассмотреть возможность введения в столице единого проездного билета.

«Мне кажется, для Чебоксар это наиболее актуальный вопрос», — полагает Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Чувашии перестали выдавать льготные проездные, которые получали инвалиды, участники войны, ветераны труда и труженики тыла. В мае 2018 года прекратил продажу проездных билетов ГУП «Чувашавтотранс», в сентябре 2019 года он признан банкротом.