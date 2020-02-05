Душанбе, , 16:58 — REGNUM Террористы, жестоко расправившиеся летом 2018 года с иностранными туристами в горах Таджикистана, получали финансирование через платёжную систему «Золотая Корона». Об этом заявил замглавы Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамолиддин Нуралиев на пресс-конференции сегодня, 5 февраля.

«Пять человек, которые совершили террористический акт в Дангаре, приведший к смерти пяти иностранцев, финансировались посредством переводов, осуществленных через систему «Золотая корона», — сообщил представитель НБТ.

Более того, Нуралиев заявил, что главной целью «Золотой Короны» была оккупация всей платёжной системы Таджикистана и, имея своё влияние она могла «оказать негативное влияние на социальную ситуацию в Таджикистане»:

«Представьте, допустим, за сутки переводится в республику от 250 млн до 300 млн рублей, а 82% рынка находится у одной системы. Какие-либо малейшие технические неполадки могли негативно сказаться на банковской системе республики в целом», — высказал свои предположения заместитель главы нацбанка страны.

Напомним, самая популярная в Таджикистане платёжная система прекратила свою деятельность в стране после запуска Единого процессингового центра, через который с 3 декабря 2019 года должны проходить все международные денежные переводы.

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