Рига, , 16:58 — REGNUM Проект бюджета ЕС на 2021 — 2027 г. предусматривает сокращение финансирования проектов в Латвии на 2 млрд евро. Одновременно с этим Латвия на конкурентной основе получит доступ к программам с общим финансированием 200 млрд евро, пишет портал Nra.lv.

Предполагается, отмечают журналисты, что в следующий бюджетный период Латвия вместо неполных 8 млрд евро получит от ЕС на миллиард меньше. С другой стороны, в соответствии с ростом ВВП Латвии на миллиард вырастут выплаты страны в общий бюджет.

Сотрудники СМИ отмечают, что власти ЕС не исключают вероятности лишить страну дотаций по RailBaltic, если ситуация с менеджментом проекта не будет исправлена. Одновременно ЕС предоставит Латвии возможность на конкурентной основе участвовать в проектах на сумму 216,9 млрд евро.

«У Латвии нет большого и положительного опыта конкурентной борьбы за европейские деньги», — отметила парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калныня — Лукашевица.

Например, отметила она, из 97,6 млрд евро фонда научных проектов «Горизонты Европы» Латвии удалось получить только 79 млн евро, в то время как Эстонии было выделено 193 млн евро, а Литве — 1,13 млрд евро.