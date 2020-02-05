Лондон, , 16:53 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 5 февраля благодаря отчетам об эффективном лекарстве от коронавируса.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent подорожали на $1,42 (2,63%), до $55,38 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов марка вплотную подобралась к отметке $56 — максимум сессии составляет $55,84 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI выросли в цене на $1,28 (2,58%), до $50,89 за баррель. Ранее в ходе торгов марка поднялась до максимума в $51,19 за баррель.

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