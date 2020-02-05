Киев, , 16:53 — REGNUM Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — «Укртрансгаз» — обратилась в Совет национальной безопасности и обороны из-за ареста всех счетов и активов предприятия.

Об этом пресс-служба «Укртрансгаза» сообщила сегодня, 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что еще 15 января 2020 года было открыто производство по взысканию средств с «Укртрансгаза» в пользу ООО «Финансовая компания «Фининвест», тогда же был наложен арест на все имущество и средства на счетах. После этого предприятие обратилось в суд, а также к Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с просьбой разобраться в ситуации. В конце января «Укртрансгаз» обратился с письмом в министерство юстиции Украины с требованиями обжаловать неправомерные действия частного исполнителя.

Сейчас компания отмечает, что последние события ставят под угрозу безопасное функционирование газотранспортной системы Украины.

«Аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона» , — говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, после реформы и разделения «Нафтогаза Украины» «Укртрансгаз» выполняет функцию оператора газовых хранилищ и вместе с ООО «Оператор ГТС Украины» обеспечивает «надежную и бесперебойную транспортировки природного газа потребителям».

В Совнацбезе Украины в настоящий момент ситуацию еще не прокомментировали.