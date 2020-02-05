Рига, , 16:43 — REGNUM Государственная компания Pasažieru vilciens, осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки, планирует в ближайшие месяцы найти возможности для закупки новых поездов на 10 млн евро. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

Григулис полагает, что часть суммы профинансирует Европейский союз. По его словам, закупку новых поездов необходимо осуществить в 2022 и 2023 годах.

Он уточнил, что компания нацелена на приобретение гибридов — поездов способных работать, как на дизельном топливе, так и на электричестве.

Напомним, что из-за включения США российского производителя «Звезда» в санкционный список, латвийская компания лишилась возможности осуществлять закупку резервных запасных частей для своего подвижного состава, что привело даже к отмене одного из железнодорожных маршрутов Лудза — Зилупе в Латвии.