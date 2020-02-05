Рига, , 16:39 — REGNUM 2019 г. для авиаперевозчиков Латвии был очень удачным. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Агентства гражданской авиации (CAA).

По данным CAA, компании airBaltic и SmartLynx Airlines вместе перевезли на 20% пассажиров больше, чем годом ранее: 8,6 млн против 7,1 млн человек.

Так, пассажиропоток airBaltic в 2019 г. достиг 5 049 317 пассажиров. 4 483 102 из них были перевезены из Латвии. Пассажиропоток SmartLynx Airlines достиг 3,6 млн пассажиров, подавляющее большинство из которых были обслужены за пределами страны. Только 83 896 пассажиров эта компания перевезла из международного аэропорта Рига.

На 10,57% больше, а именно 7,812 млн пассажиров (7,065 млн годом ранее), было обслужено в латвийских аэропортах Лиепаи и Риги. На 4,2%, до 87 007 человек, выросло число обслуженных аэропортами полётов.

Отмечается, что на 3,5% упали за год грузовые перевозки. Это связано с решением Turkish Cargo прекратить регулярные рейсы из Риги. Всего через Латвию совершено 215 269 рейсов, что на 2,88% больше.

CAA прогнозирует меньшие темпы роста отрасли в 2020 г. из-за повышения цен на топливо и билеты. В 2019 году цены на билеты в странах ЕС выросли на 3,9%, а топливо на 7%.