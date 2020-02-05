Москва, , 16:37 — REGNUM Индия приняла решение участвовать в российском проекте «Восток Ойл», сообщили 5 февраля в пресс-службе «Роснефти».

С таким заявление выступил индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным в Нью-Дели.

По словам Прадхана, Нью-Дели принял «принципиальное решение об участии в проекте». Теперь предстоит создать рабочую группу из представителей российских и индийских компаний.

Напомним, «Восток Ойл» — российский проект по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края — поблизости от Северного морского пути.

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