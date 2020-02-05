Москва, , 16:37 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитном аукционе 5 февраля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 на сумму 53,871 млрд рублей с погашением в апреле 2030 года, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом объём спроса на аукционе составил 79,961 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 111,3899% номинала, выручка от размещения — 61,193 миллиарда рублей, средневзвешенная доходность — 6,22% годовых.

Позднее сегодня Минфин также намерен разместить ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №24 021 с погашением в апреле 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Напомним, неделей ранее Минфин разместил на двух безлимитных аукционах облигации федерального займа с погашением в 2024 и 2026 годах на общую сумму около 60 млрд рублей при совокупном спросе в 242 млрд рублей.

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