Рига, , 16:32 — REGNUM ABLV банк в настоящий момент подготовился к очередному, второму, этапу выплат и готов вернуть кредиторам миллиард евро. Об этом сообщил член комитета по ликвидации Андрис Ковальчук порталу Dienas Business.

«При этом общие требования кредиторов составляют 2 млрд евро, — сказал он. — На данный момент банк саккумулировал на своих счетах 1,7 млрд евро».

Деятельность банка была приостановлена в 2018 году, после включения его в санкционный список минфином США. В документе, подготовленном одним из департаментов минфина США, было сказано, что отмывание средств стало основой деятельности банка.

Так как, с учетом собственного капитала, средств для расчётов с вкладчиками на счетах банка было достаточно, ABLV удалось начать процедуру самоликвидации. Предусматривается, что выплаты кредитором пройдут в три этапа. Решение о начале второго этапа расчётов с клиентами должен подтвердить регулятор — Комиссия по рынкам финансов и капитала.