Москва, , 16:29 — REGNUM На будущей недели (10 — 16 февраля) правительство Российской Федерации рассмотрит поправки в федеральный бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с президентом России.

«На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки, и это уже с заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать динамику развитию экономики», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что все запланированные мероприятия обеспечены финансовым ресурсом в полном объеме.