Рига, , 16:27 — REGNUM Проведённые в течение последних двух недель сотрудниками Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Латвии проверки показали, что 15% фермерских хозяйств в Латвии не в полной мере соблюдают меры безопасности и обеспечивают условия карантина для домашней птицы в связи с угрозой эпидемии птичьего гриппа. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, всего проверку в стране прошли 550 хозяйств. Так, как до 3 февраля в Европейском союзе были зафиксированы 28 вспышек птичьего гриппа министерство сельского хозяйства Латвии потребовало на время полностью ограничить контакт домашней птицы с дикой средой.

Птицы, в том числе и водоплавающие, должны находиться в защищённом крышей помещении, которое полностью исключает взаимодействие с внешней средой, в том числе во время торговли. Также должен быть запрещён контакт домашней птицы с другими домашними животными.

PVD напоминает, что с 7 февраля режим карантина для всех хозяйств Латвии становится обязательным.