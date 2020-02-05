Москва, , 16:22 — REGNUM Инфляция в России за период с 28 января по 3 февраля составила 0,1% после нулевого показателя в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала февраля потребительские цены вросли в среднем на 0,1%, с начала 2020 года — на 0,5%, сообщает ведомство.

За последнюю неделю куриные яйца подешевели на 2%, пшено — на 0,8%, мясо кур — на 0,6%, свинина, сахар-песок и рис — на 0,3%, мороженая рыба, маргарин, чай и печенье — на 0,1%.

Одновременно с этим сыры подорожали на 0,4%, макаронные изделия и гречневая крупы — на 0,3%, мясные консервы, молоко и хлеб — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,6%, в том числе огурцы стали дороже на 6,9%, помидоры — на 2,3%. В то же время репчатый лук подешевел на 0,2%.

Проезд в метро стал дороже на 2,8%, в трамвае — на 2,6%, в троллейбусе — на 2,2%, в городском автобусе — на 1,8%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.