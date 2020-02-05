Москва, , 16:17 — REGNUM Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

С соответствующим поручением к своим коллегам обратились депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с Андреем Кузьминым. По их данным, на территории Дальневосточного федерального округа сегодня возникает угроза дефицита овощей и фруктов, которые ранее ввозились в РФ из Китая. После того, как граница была закрыта в рамках нераспространения коронавируса, грузовые перевозки также приостановились, а запасы овощной продукции стали истощаться.

«В результате в город Благовещенске Амурской области продажа свежих помидоров и перца осуществляется с объявлением «не более 1 кг в руки!» и по цене, превышающей в два и более раза цены, действовавшие до указанного ограничения», — отметили авторы поручения.

По их данным, подобная ситуация также отмечена в Хабаровском и Приморском краях. В связи с этим депутаты сочли необходимым узнать у ФАС информацию о сложившейся ситуации и о мерах по борьбе с ней.