Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирске созданы условия для развития индустрии микрофинансирования и микрофинансовых организаций, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что новосибирские микрофинансовые организации показали скачок выдач онлайн-займов — за год на 95%. По данным СГУ Банка России, за 9 месяцев прошлого года ими было выдано 33 млрд рублей онлайн-микрозаймов.

«За сектором микрофинансов мы следим достаточно давно. Он проходит все привычные стадии развития — бурный количественный рост, стабилизацию, спады, качественное усложнение. Обобщая тенденции, можно выделить две составляющие индустрии: предпринимательские организации — люди на свой страх и риск занимаются долговым бизнесом по рыночным ставкам с целью получения прибыли; и, так называемые, некоммерческие организации, которые включены в программы поддержки МСБ (малого и среднего бизнеса) и доводят государственные деньги до субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) по низким ставкам, привязанным к ключевой ставке Банка России», — отметил он.

По словам эксперта, индустрия последние несколько лет регулируется Банком России и требования к организации и ведению бизнеса довольно жесткие. Самая большая проблема, уточняет Коложвари, — это необходимость создания резервов на потери по активам, так же как в банковской сфере.

Эдуард Коложвари «Фактически это означает, что, в конечном итоге, за невозврат займа должен отвечать владелец кредитора, и такая реальность всеми принимается. Плюс серьёзные требования к отчётности и прозрачности, что не вписывается в ментальность некоторых бизнесменов. Поэтому, несмотря на высокие ставки по выдаваемым займам, бизнес-модели часто становятся неэффективными. В связи с чем, сектор уверенно мигрирует в «серую зону», увеличивается число нелегальных кредиторов, параметры их бизнеса учитываются сложно, но они сопоставимы с объеёом легальных МФО (микрофинансовых организаций). Микрофинансирование и было изобретено в государстве Бангладеш для поддержания самых бедных слоёв населения, воспитания предпринимательских навыков, возможности кооперации. Оно играет положительную роль при правильном применении, люди начинают мыслить экономически, производят какие-то товары, что позволяет им выживать. Процент невозвратов, при этом, минимальный. Проблемы неразвитых стран нам не страшны, но в России, в силу финансовой безграмотности населения, прижилась форма кредитования «займи до зарплаты». Это самый массовый и самый дорогой сегмент рынка, ставки еще недавно достигали 700−800% годовых. Микрокредитование у нас превратилось в форму социального обеспечения населения с невысокими или «серыми» доходами, а сверхвысокие ставки компенсируют потери по просрочкам. С недавнего времени этим феноменом заинтересовались законодатели и ставки начали насильно снижать. Но с требованиями создания резервов, это приводит к абсолютной неэффективности бизнес-модели, так как просрочка по таким займам достигает половины портфелей. В Новосибирске, например, созданы условия для развития индустрии микрофинансирования и микрофинансовых организаций, сформировалось несколько крупных МФО, которые выдают займы через интернет, их деятельность существенно влияет на федеральную статистику. Тренды все обозначены ранее: количество игроков расти уже не будет — регулятор планомерно добивается увеличения их качества; будет расти число микрозаймов в интернете; и совсем не хотелось бы наблюдать громкие дефолты организаций, занимающих деньги на открытом рынке (надеюсь, рынок уже получил иммунитет к подобным кейсам)».

Эксперт отметил, что современное российское банковское законодательство выстроено таким образом, что возможна миграция из МФО в коммерческий банк и обратно. Он добавил, что таких «экзотических вариантов развития событий мы ещё пока не видели».