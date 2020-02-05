Москва, , 16:03 — REGNUM Нефть 5 февраля демонстрирует первые признаки коррекции. За это можно благодарить коалицию ОПЕК+, которая проведет встречу сначала технической группы, а потом министерской, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Не исключено, что на заседании будут приняты дополнительные меры поддержки нефтяного рынка, например, в виде дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. В свою очередь официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США 5 февраля во второй половине дня.

Технически нефть Brent «кричала» о перепроданности, текущая коррекция назревала уже давно. В рамках локального тренда коррекция может усилиться до уровня $57 за баррель.

Далее рост выше $60,62 за баррель будет означать уже смену нисходящей тенденции», — считает эксперт.

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